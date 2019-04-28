По итогам апреля текущего года, цены на рынке жилья останутся стабильными. Об этом, как передает Day.Az, заявил Trend генеральный директор консалтинговой компании "MBA Group", эксперт в сфере недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в мае текущего года на рынке первичного жилья сохранится аналогичная ситуация.

"Мы прогнозируем небольшой рост цен на рынке вторичного жилья, в пределах от одного до 1,5 процента. При этом на рынке первичного жилья никаких изменений в ценах не ожидается", - сказал эксперт.

Ибрагимов отметил, что по предварительным прогнозам, такая тенденция на рынке первичного жилья сохранится как минимум до лета.

"Думаю, что в предстоящие два месяца на рынке вторичного жилья также не ожидается каких-либо скачков цен", - сказал собеседник агентства.