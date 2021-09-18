В Дашкесане состоялась экологическая акция

По инициативе дочерней компании Закрытого Акционерного Общества "AzerGold", Общества с Ограниченной Ответственностью "Daşkəsən Dəmir Filiz" и при поддержке Министерства Экологии и Природных Ресурсов состоялась экологическая акция вокруг водохранилища "Гюней-Загалы" в Дашкесанском раойне.

Водохранилище "Гюней-Загалы" находится в 8 километрах к югу от города Дашкесан, между деревнями Хошбулаг и Загалы, у долины реки Гошгарчай. Водохранилище было построено в 1969-ом году с целью удовлетворения потребностей Азербайджанского Горнодобывающего Комбината по переработке руды в технической воде в производстве концентрата мокрым способом. В тот период для производства 1 миллиона тон концентрата использовалось около 3 миллионов кубометров воды из водохранилища. Объем воды, требуемой для планируемого производства 1.2 миллионов тон концентрата в будущем, составляет 3,6 миллионов кубометров. На данный момент со стороны ООО предпринимаются необходимые меры для увеличения общего объема воды и охраны водных ресурсов водохранилища, находящегося на балансе компании, передает Day.Az.

Отметим, что в рамках акции, посвященной дате 18 сентября - Международному дню очистки побережья, представители ЗАО "AzerGold" и Министерства Экологии и Природных Ресурсов территория вокруг водохранилища была очищена от различных бытовых отходов. Собранные отходы были направлены на переработку, а на территории были установлены различные просветительские табло, призывающие охранять окружающую среду.

В рамках акции с целью увеличения популяции рыб при участии Министра Экологии и Природных Ресурсов Мухтара Бабаева, председателя правления ЗАО "AzerGold" Закира Ибрагимова, директора ООО "Daşkəsən Dəmir Filiz" Огтая Мамедова, в водохранилище были выпущены детеныши форели.

Отметим, что Международный день очистки побережья - это календарь масштабных кампаний по очистке берегов водоемов. На протяжении последних 30 лет более 100 стран мира ежегодно отмечают этот день. С этой целью десятки тысяч людей по всему миру вызвались очистить берега своих земель.