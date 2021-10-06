Новшества в сфере госзакупок в Азербайджане

Согласно поправке, внесенной в статью 7 (Определение квалификационного соответствия товароотправителей (подрядчиков)) закона "О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках" от 27 мая 2021 года", до представления тендерных предложений или оферт закупочная организация может провести процедуры определения квалификационного соответствия товароотправителей (подрядчиков).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, поправкой в статью 40 (Акцепт тендерной заявки и вступление в силу договора о закупках) закреплено, что если для начала выполнения тендерного договора требуется получение разрешений от соответствующих государственных органов (учреждений), ответственность за их получение несет закупочная организация.

Согласно поправке в статью 40.8, договор, который должен быть утвержден высшим руководящим органом закупочной организации, должен быть утвержден не позднее пяти банковских дней. Изменение в статью 40.9-2 определяет, что срок действия гарантии договора о закупке должен быть на 30 банковских дней больше срока действия договора о закупке (включая период технической поддержки, если требуется).