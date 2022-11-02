Впервые в Азербайджане: выставка зарубежной недвижимости «UNITED PROPERTY EXPO 2022»

19-20 ноября 2022 года в Баку состоится выставка зарубежной недвижимости "UNITED PROPERTY EXPO". Свои объекты представят ведущие компании из Турции, Азербайджана, Грузии, Кипра, ОАЭ, Северного Кипра, Испании, Португалии и других стран.

Наиболее ликвидный и безопасный способ вложения средств - инвестиции в недвижимость. На что обращать внимание при покупке и как оценить потенциальную выгоду от инвестиций вы узнаете на выставке "UNITED PROPERTY EXPO", которая пройдет в Бакинском Экспо Центре.

При выборе жилья важно изучить все доступные предложения. Как правило, у отдельно взятой риэлторской компании выбор объектов недвижимости ограничен. А потому лучшим вариантом для будущего инвестора станет посещение специализированной выставки. На "UNITED PROPERTY EXPO" посетители смогут приобрести первичное или вторичное жилье, вложиться в интересный инвестиционный проект или стать владельцем помещения для бизнеса. Также все желающие получат консультации экспертов по ВНЖ, гражданству за инвестиции, налогам, ипотеке.

Для гостей выставки организаторы подготовили насыщенную деловую программу, в рамках которой эксперты расскажут о наиболее привлекательных регионах для инвестиций и жизни, какую недвижимость покупать, чтобы гарантированно получать высокий доход и многое другое.