Проект подводного кабеля в Черном море внесет ценный вклад в энергобезопасность Европы

Проект подводного электрического кабеля по дну Черного моря внесет ценный вклад в европейскую энергетическую безопасность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на открытии 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Таким образом, наше участие в продвижении энергетического сотрудничества в регионе является сильным, как за счет использования имеющегося потенциала производства энергии, так и за счет трансграничной инфраструктуры транспортировки энергии. Важным примером в этом отношении является соглашение о разработке подводного кабеля для экологически чистого электроснабжения Черного моря", - сказал он.

Йоханнис отметил, что это соглашение, в соответствии с Энергетическим планом, укрепит экономический рост, безопасность, устойчивость и меры по борьбе с изменением климата в Европе.

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии было подписано во время визита Президента Ильхама Алиева в Бухарест 17 декабря 2022 года.