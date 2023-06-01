Азербайджан является "воротами" для выхода стран Центральной Азии на западные рынки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на брифинге помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

"Мы привержены поддержанию энергетического партнерства с Азербайджаном из-за уникальной роли, которую Азербайджан играет как крупный производитель нефти и газа, как очевидные ворота для стран Центральной Азии, поскольку они пытаются ориентироваться в очень сложном соседстве, в котором они живут. Таким образом, это энергетические отношения, которые имеют стратегическое значение", - сказал он.

Пайетт добавил, что Южный газовый коридор играет стратегически важную роль в обеспечении поставок газа в Европу.

"Когда я был послом в Греции, у меня была возможность тесно сотрудничать с моим азербайджанским коллегой. Мы работали над окончательными утверждениями для последнего участка трубопровода ЮГК - Трансадриатического трубопровода (TAP). Это было очень продуктивное партнерство. Если бы этого трубопровода не существовало, Юго-Восточная Европа оказалась бы в гораздо более сложном положении", - отметил помощник госсекретаря.