Бренд макаронных изделий выпустил пасту в виде снежинок

Бренд макаронных изделий Barilla выпустил ограниченную серию пасты "Снегопад" в преддверии новогодних праздников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, замысловатые детали каждой снежинки призваны создать "ароматное и сытное лакомство", подходящее как для традиционных рецептов пасты, так и для новых кулинарных творений.

Начиная с начала декабря, макаронные изделия Barilla Snowfall будут доступны в магазинах по всей территории США.