https://news.day.az/gurmaniya/1708912.html Бренд макаронных изделий выпустил пасту в виде снежинок Бренд макаронных изделий Barilla выпустил ограниченную серию пасты "Снегопад" в преддверии новогодних праздников. Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, замысловатые детали каждой снежинки призваны создать "ароматное и сытное лакомство", подходящее как для традиционных рецептов пасты, так и для новых кулинарных творений.
Бренд макаронных изделий выпустил пасту в виде снежинок
Бренд макаронных изделий Barilla выпустил ограниченную серию пасты "Снегопад" в преддверии новогодних праздников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, замысловатые детали каждой снежинки призваны создать "ароматное и сытное лакомство", подходящее как для традиционных рецептов пасты, так и для новых кулинарных творений.
Начиная с начала декабря, макаронные изделия Barilla Snowfall будут доступны в магазинах по всей территории США.
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