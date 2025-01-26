Вино и пиво являются пребиотиками

Вино и пиво могут играть роль пребиотиков в малых дозах. При этом оздоравливающий эффект создает не сам алкоголь, а субстраты, полученные из растительного сырья, используемого для приготовления напитков. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте Александра Ковалева, передает Day.Az.

Пребиотики - это группа питательных веществ, которые расщепляются микробиотой кишечника и приводят к специфическим изменениям в составе и(или) активности кишечных бактерий, тем самым принося пользу здоровью хозяина. Пребиотическим эффектом обладает большое количество компонентов, содержащихся в растительных продуктах. К наиболее изученным и распространенным относятся инулин, лактулоза, олигосахариды и полифенолы.

"Полифенолы содержатся во всех овощах и фруктах, во многих злаковых культурах. В большом количестве они представлены в красном винограде, солоде и хмеле. Поэтому пиво и вино являются пребиотиками. Помимо фенольных соединений, хмель и солод содержат в своем составе бета-глюкан и арабинозоолигосахариды, относящиеся к пищевым волокнам - еще одной группе пребиотических веществ, положительно влияющих на функцию кишечника", - рассказала врач.

Однако важно помнить, что пиво и вино, несмотря на положительный пребиотический эффект, содержат этанол, который при расщеплении образует ацетальдегид, относящийся к канцерогенам первой группы - веществам, значительно увеличивающим риск развития рака.

"В исследованиях, подтвердивших уменьшение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний ЖКТ при приеме алкоголя, пациенты употребляли условно небольшие (до 20-30 г этанола в неделю) дозы алкоголя. Кроме того, потенциальная польза пребиотических компонентов пива и вина может быть достигнута при употреблении безалкогольных форм напитков", - заключила врач.