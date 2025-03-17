Врач назвала самое опасное для здоровья масло

Самым вредным для организма можно назвать сливочное масло, если употреблять его в чрезмерных количествах, рассказала "Газете.Ru" эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская, передает Day.Az.

Употребление 10 граммов сливочного масла ежедневно может быть частью сбалансированного рациона.

"Однако стоит уменьшить потребление насыщенных жиров из сливочного, кокосового масла и гхи при заболеваниях печени (гепатит, цирроз, жировой гепатоз), высоком уровне холестерина и атеросклерозе, панкреатите, синдроме раздраженного кишечника, диарее и воспалительных заболеваниях кишечника. Кроме того, регулярное употребление сливочного масла в больших количествах может повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и соответственно увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила Островская.

Эти масла также могут быть полезны, но важно помнить об их ограниченном потреблении. Избыток насыщенных жиров может привести к нежелательным последствиям и развитию таких заболеваний, как атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт и инсульт).

"Однако стоит отметить, что сливочное масло также содержит полезные полиненасыщенные жиры, поэтому полностью от него отказываться не нужно. Но лучше сократить его потребление. А вот умеренное потребление растительных масел (оливковое, льняное, рапсовое) не вредит организму даже при хронических заболеваниях", - добавила доктор.