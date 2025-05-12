Раскрыта удивительная польза грецких орехов

Регулярное употребление грецких орехов может существенно снизить уровень воспаления в организме и уменьшить риск развития рака кишечника. К таким выводам пришли ученые из Медицинской школы Университета Коннектикута, опубликовавшие результаты клинического исследования в журнале Cancer Prevention Research, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ключевую роль играют содержащиеся в орехах эллагитаннины - растительные полифенолы, которые преобразуются микробиотой кишечника в уролитинины. Одно из этих соединений, уролитин A, обладает выраженными противовоспалительными свойствами и может подавлять развитие опухолей.

В ходе трехнедельного клинического исследования 39 участников в возрасте от 40 до 65 лет с повышенным риском колоректального рака ежедневно употребляли грецкие орехи под наблюдением врачей. У всех участников проводился анализ крови, мочи и кала, а также заключительная колоноскопия.

Ученые зафиксировали снижение маркеров воспаления, особенно выраженное у людей с ожирением, обладающих способностью синтезировать уролитин A в наибольшем количестве. Кроме того, повышенные уровни этого соединения коррелировали с уменьшением содержания белков, связанных с прогрессированием опухолей в тканях полипов.

Учитывая минимальные риски и множество потенциальных преимуществ, ученые рекомендуют включать небольшую порцию грецких орехов в ежедневное питание - это может стать важным шагом в сторону профилактики онкологических заболеваний.