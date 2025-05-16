Почему опасно разговаривать во время еды?

Быстрое употребление пищи и разговоры во время еды могут привести к проблемам со здоровьем, поскольку люди бессознательно заглатывают воздух. Об этом заявил гастроэнтеролог Карлос Бохес Чавес, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

- Он (воздух - прим. "ВМ") должен будет где-то выйти: либо обратно наверх в виде отрыжки, либо вниз в виде метеоризма, - пояснил специалист.

Диетолог Хосе Камолас высказал аналогичное мнение, добавив, что еще одним негативным последствием подобных привычек является затруднение процесса пищеварения. Когда человек быстро ест, он плохо прожевывает пищу, в результате чего в желудок попадают большие куски и ему приходится их расщеплять, выполняя функцию зубов, передает Sapo.