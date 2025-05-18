Как правильно готовить морепродукты на огне

Рыбу и морепродукты при жарке на мангале легко пересушить, в этом она похожа на курятину, сообщил РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев , передает Day.Az .

По словам бренд-шефа, с морепродуктами главное - не переусердствовать. Если мясной шашлык готовится 12-13 минут, то рыба - 10 минут. Она приготавливается практически мгновенно.

"Если мы берем, скажем, семгу, осетрину, если корочка появилась, все - снимаем с огня. Даем полежать, и она дойдет сама. Будет сочная, нежная. Как и с курицей - главное не пересушить", - советует Прокофьев.

Он отметил, что, если вы хотите шашлык из курицы, то лучше всего брать для этого бедро или филе из бедра. Блюдо получится намного сочнее, чем из грудки.