Названы самые полезные орехи для пожилых людей

Употребление грецких, кедровых орехов и миндаля поможет пожилым предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также в целом укрепить организм. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев, передает Day.Az.

Он отметил, что в грецких много витаминов группы В. Они поддерживают работу мозга, состояние нервной ткани, участвуют в передаче нервного импульса и предотвращают нарушения в углеводном обмене.

"Также во всех орехах есть кремний - полезный элемент для волос, кожи и ногтей", - указал врач.

В свою очередь, миндаль содержит много витамина Е, что полезно для сосудистой стенки. Ее состояние может ухудшаться при избытке "плохого" холестерина, из-за которого с возрастом увеличивается риск развития различных патологий. Также в орехе есть биотин, благотворно влияющий на кожу.