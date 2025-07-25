Диетолог перечислил неожиданные плюсы читмила

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал о неожиданных плюсах читмила - диетологической программы, которая позволяет за один прием пищи съесть всё, чего захочется.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", эксперт отметил, что читмил - полезный способ дать отдых психике и сделать паузу в строгом режиме питания.

Диетолог отметил, что диета не обязательно связана с жесткими ограничениями. Часто люди, начитавшись информации в интернете, начинают голодать, что неправильно. Питание должно строиться на правильно подобранных нутриентах.

Читмил, по его словам, - это "перезагрузка", когда за один прием пищи можно позволить себе всё в любом объеме. Повышение калорийности на 40-50% в день позволяет организму усвоить больше жиров и углеводов, откладывая их про запас.

При активных тренировках тело тратит больше энергии, а лишние калории идут в дело. Кроме того, большой объем пищи вызывает легкое повышение температуры - так проявляется термогенез. Эксперт подчеркнул: если рацион сбалансирован, строгие диеты не нужны.