Назван способный улучшить работу мозга продукт

Ежедневное употребление томатной пасты в течение трех месяцев оказалось связано с улучшением некоторых когнитивных функций и изменениями в работе мозга. Об этом сообщили ученые, чья работа опубликована в журнале Antioxidants, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании участвовали 42 здоровых человека среднего возраста. В течение трех месяцев они ежедневно съедали по 35 граммов томатной пасты, а в другой период придерживались рациона с низким содержанием ликопина - антиоксиданта, которым особенно богаты красные помидоры. После каждого этапа ученые оценивали когнитивные способности участников и анализировали показатели крови.

После употребления томатной пасты участники лучше справлялись с заданиями на избирательное внимание, а также показали небольшое улучшение ассоциативной памяти. Уровень ликопина в крови заметно вырос. Кроме того, у части добровольцев сканирование мозга выявило изменения связей между нейронными сетями, которые авторы связывают с возможной перестройкой и более эффективной работой мозга.

Ученые предполагают, что одним из объяснений может быть ликопин, способный проникать через защитный барьер между кровью и мозгом и обладающий антиоксидантными свойствами. Однако результаты требуют подтверждения в более всесторонних испытаниях.