Почему устрицы подают с лимоном? Эксперты дали однозначный ответ

Устрицы принято щедро поливать лимонным соком перед тем, как съесть, однако вовсе не для безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, в американском штате Вирджиния временно запретили добычу устриц и других двустворчатых моллюсков из-за вспышки сальмонеллеза. По данным Food Safety News, заболели как минимум пять человек.

Так как сырые устрицы могут оказаться переносчиками опасных бактерий, даже если выглядят и пахнут свежими, важно знать, откуда привезены моллюски, как они хранились и как подавались.

Можно ли вообще есть сырые устрицы

По виду и запаху устриц нельзя определить, свежие они или испорченные. Бактерии могут развиваться и в закрытой раковине, поэтому самый надежный вариант избежать пищевого отравления -- термически обработать моллюсков. Людям с ослабленным иммунитетом, беременным женщинам и пожилым сырые морепродукты противопоказаны в любом виде.

Если после сырых устриц появились диарея, спазмы в животе, тошнота или температура, обращаться к врачу надо незамедлительно. При том же сальмонеллезе симптомы зачастую проявляются не сразу.

Зачем устрицы поливают лимоном

Поливать устрицы лимоном принято ради вкуса, а не дезинфекции. Устричный сомелье Регина Борисова ранее объясняла, что пары капель сока хватит, чтобы подчеркнуть морскую соленость, минеральность и другие оттенки морепродукта, но точно не хватит для устранения бактерий.

Убедиться в качестве Борисова предлагает по-другому: следует обратить внимание на происхождение моллюсков и их хранение на месте. Чем больше информации дают в магазине или ресторане, тем лучше. Можно уточнить, откуда привезены устрицы, кто поставщик и когда партия поступила в продажу.

Кроме того, моллюски должны храниться охлажденными, на льду или в холодильной витрине при температуре не выше 4°C. Брать устрицы с треснувшими или поврежденными раковинами нельзя: живой моллюск должен закрываться, если слегка постучать по раковине.