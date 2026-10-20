Не кабачковая и не баклажанная: кулинары приготовили икру из шампиньонов

С пастой из грибов бутерброды и тосты скучными не покажутся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, для грибной икры не нужны ни сливки, ни сыр. Кулинары "Едим Дома" взяли только шампиньоны, морковь, лук и соевый соус. Из довольно скромного набора получилась универсальная закуска, которую можно намазать на бутерброды, подать к картошке или положить в тарталетки.

Как приготовить икру из шампиньонов

Ингредиенты:

шампиньоны - 500 г;

крупная морковь - 1 шт.;

репчатый лук - 2 шт.;

соевый соус - 3 ст. л.;

растительное масло - для приготовления;

соль и черный перец - по вкусу;

любимые специи - по желанию.

Шампиньоны промойте и хорошо обсушите. Небольшие грибы разрежьте пополам, крупные поделите на четыре части. Переложите все на слегка смазанный маслом противень и запекайте при 150°C около 25-30 минут.

Тем временем лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке и обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.

Готовые шампиньоны измельчите в блендере. Отдельно пробейте лук с морковью, затем соедините обе массы. Добавьте 3 ст. л. соевого соуса, соль, перец и специи по вкусу, еще раз хорошо перемешайте.

Секрет редакции

Чтобы у икры из обычных шампиньонов появился вкус лесных грибов, измельчите 5-10 г сухих белых грибов в порошок и вмешайте его в готовую массу вместе с соевым соусом.