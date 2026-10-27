Как приготовить винегрет с тыквой: в Сети повторяют осенний вариант любимого салата

Привычный салат заиграет новыми красками, если заменить всего один ингредиент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, классический винегрет трудно представить без свеклы, картофеля, моркови и соленых огурцов, но осенью рецепт можно чуть-чуть изменить - заменить картошку запеченной тыквой. В духовке она становится мягкой и сладковатой, что идеально сочетается с кислой квашеной капусты и солеными огурцами.

Винегрет с тыквой

Для 4 порций салата понадобится:

свекла - 300 г;

тыква - 300 г;

морковь - 100 г;

фасоль консервированная - 160 г;

огурцы соленые - 140 г;

капуста квашеная - 130 г;

лук красный - 50 г;

масло подсолнечное - 40 мл;

горчица зернистая - 8 г;

соль, черный перец - по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу и морковь тщательно вымойте и отварите в кожуре до мягкости. Морковь будет готова через 20-30 минут, свекле может потребоваться около 1 часа.

Готовые овощи остудите, очистите и нарежьте кубиками.

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками, сбрызните 15 мл масла, разложите на противне и запекайте при 190°C примерно 20-25 минут.

Соленые огурцы нарежьте кубиками, красный лук мелко порубите, а квашеную капусту слегка отожмите, а с фасоли слейте жидкость.

Смешайте оставшееся масло с зернистой горчицей.

Соедините подготовленные ингредиенты, добавьте заправку, немного перца и при необходимости соли.

Перемешайте, стараясь не повредить кусочки тыквы, и подавайте.

Как сохранить красивый цвет винегрета

Винегрет теми уникален, что имеет красивый малиновый оттенок. Однако иногда хочется, чтобы овощи не окрасились сразу. Для этого свеклу нарежьте, смешайте с небольшим количеством масла и добавьте в салат в последнюю очередь.