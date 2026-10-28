Названы продукты, которые повышают шанс развития болезни Крона в четыре раза

Частые перекусы фастфудом, газировкой и острой едой связали с повышенным риском болезни Крона - хронического воспалительного заболевания кишечника. Такую закономерность обнаружили исследователи Университета короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы работы проанализировали анкеты 614 посетителей частной клиники в Эр-Рияде, обследованных с 2009 по 2017 год: 219 из них составили группу с болезнью Крона, еще 395 - с другими расстройствами пищеварения. Диагноз подтверждали колоноскопией с биопсией, рацион пациенты описывали до оглашения результатов обследования. Каждый уровень частоты фастфуда - от "раза в месяц и реже" до ежедневного - увеличивал шансы получить диагноз более чем в четыре раза, газировки - почти в четыре, острой еды - на 67%. Среди заболевших ели фастфуд ежедневно 61,6%, тогда как в контрольной группе - 19,7%.

Ключевой вывод работы касается не вредной, а полезной еды. Овощи, молочные продукты, кофе и чай сами по себе риск не снижали: те, кто ел много и вредной, и здоровой пищи, сталкивались с болезнью не реже приверженцев одного фастфуда. Защита проявлялась только при ограничении рискованных продуктов и не зависела от количества овощей в тарелке - шансы падали примерно на 85% и при скудном, и при обильном употреблении здоровой еды. Неожиданной стала связь с фруктами: их частое употребление тоже сопровождалось риском возникновения болезни.

Фастфуд и сладкие напитки объединяют рафинированные углеводы, добавленный сахар, жиры и пищевые добавки - такие компоненты меняют состав кишечной микробиоты, иммунный ответ и барьерную функцию кишечника.

Болезнь Крона обычно начинается в молодом возрасте, проявляется болью в животе, диареей, потерей веса и усталостью, а обострения болезни чередуются с ремиссиями. В арабских странах заболеваемость растет на фоне ухода от традиционного питания к западному. Крупные когортные исследования связывали средиземноморскую диету со снижением риска примерно на 40% - свежая работа вносит уточнение: полезные продукты, судя по всему, работают только в паре с отказом от фастфуда и газировки.

Авторы подчеркивают, что рацион участники вспоминали после появления симптомов, все они наблюдались в одной клинике, а анкета не учитывала размеры порций и общую калорийность блюд. Для строгих выводов нужно наблюдать за здоровыми людьми годами, фиксируя их рацион задолго до начала болезни.