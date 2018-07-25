Первая ступень Falcon 9 совершила посадку на плавучую платформу

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в океане после запуска спутников Iridium. Об этом сообщила компания SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Старт ракеты-носителя с коммуникационными спутниками состоялся в 15:39 по бакинскому времени с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Основная миссия по выводу спутников на заданную орбиту проходит штатно.

Традиционно по технологии SpaceX после отделения первая ступень вернулась на Землю для использования в будущих стартах. Как сообщалось во время трансляции, погода в океане в районе расчетной посадки первой ступени была крайне неблагоприятной. Из-за плохой видимости трансляции было неясно, успешно ли прошла посадка.

"Несмотря на сложные погодные условия, ускоритель первой ступени Falcon 9 сел на "Just read the instructions", - сообщила компания в своем Twitter.

Для SpaceX, которая намерена удешевить космические полеты за счет многоразового использования деталей ракеты-носителя, это 26-я успешно сохраненная после старта первая ступень Falcon 9.

Удалось ли при неблагоприятных погодных условиях сохранить после старта части носового обтекателя ракеты-носителя, пока не известно.

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