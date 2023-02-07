Запущена обучающая программа в IT сфере для регионов Азербайджана

Центр анализа и координации четвертой промышленной революции в сотрудничестве с Европейским Банком Реконструкции и развития (ЕБРР) и предприятием "StrategEast" сегодня запускает проект "IT Hub Azerbaijan".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции Тамерлан Тагиев.

"На начальном этапе в рамках проекта планируется бесплатное участие в IT-тренингах молодежи (19-30 лет) из регионов Азербайджана, включая города Гянджа, Сумгайыт, Лянкяран, Мингячевир, Ширван и Нахчыванскую Автономную Республику, а кандидатам, отобранным из числа успешно завершивших программу молодых людей, будет предоставлена работа в зарубежных компаниях с пребыванием в нашей стране", - сказал он.

Новость обновляется