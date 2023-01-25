Найден способ снизить восприимчивость ребенка к ОРВИ

Ученые из Варшавского Медицинского Университета предположили, что более высокие уровни ежедневной физической активности в разы снижают восприимчивость детей к ОРВИ. Исследование опубликовано в журнале Pediatric Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследование включили 106 детей в возрасте от четырех до семи лет. Они носили шагомер в течение 40 дней для измерения уровня активности и продолжительности сна. Родители же с помощью анкет отслеживали симптомы инфекций верхних дыхательных путей (например, кашель или чихание) в течение 60 дней.

Авторы обнаружили, что каждое увеличение ежедневного количества шагов на тысячу сокращало длительность простуды в среднем на 4,1 дня. Этот эффект усиливали регулярные занятия спортом в течение трех и более часов в неделю.

Ученые не выявили связи между симптомами инфекции верхних дыхательных путей и продолжительностью сна, прививками, наличием братьев и сестер, домашних животных или курением членов семьи.

Авторы предполагают, что более высокие уровни физической активности могут помочь снизить риск инфекции, снижая выработку воспалительных цитокинов, а также стимулируя иммунные Т-хелперные клетки.

Ученые добавляют, что наблюдательный характер их исследования не позволяет делать выводы о причинно-следственной связи между уровнями физической активности и восприимчивостью к инфекциям верхних дыхательных путей. Кроме того, количество участников было небольшим, однако обнаруженные учеными эффекты показывают необходимость дальнейших исследований.