Названа популярная добавка, сокращающая продолжительность жизни у мужчин

Аминокислота тирозин, которая содержится в белковой пище и входит в состав многих добавок для повышения концентрации и работоспособности, может быть связана с сокращением продолжительности жизни мужчин. К такому выводу пришли ученые из Гонконга и США. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тирозин и его предшественник фенилаланин относятся к аминокислотам - веществам, из которых организм строит белки. Они содержатся в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах и других богатых белком продуктах. Тирозин также используется для синтеза важных нейромедиаторов, включая дофамин, норадреналин и адреналин, которые влияют на настроение, память, внимание и реакцию на стресс.

Чтобы выяснить, связаны ли эти вещества с долголетием, исследователи проанализировали данные более чем 270 тысяч участников проекта UK Biobank. Помимо медицинской информации ученые использовали генетические данные добровольцев, что позволило оценить не только статистические связи, но и возможные причинно-следственные отношения.

Первоначальный анализ показал, что более высокие уровни как фенилаланина, так и тирозина связаны с повышенным риском смерти. Однако после учета дополнительных факторов значимая связь сохранилась только для тирозина.

Согласно расчетам авторов, повышенный уровень этой аминокислоты может сокращать ожидаемую продолжительность жизни мужчин почти на один год. У женщин аналогичной закономерности обнаружено не было.

Исследователи отмечают, что мужчины в среднем имеют более высокие уровни тирозина в крови, чем женщины. По мнению авторов, это может быть одной из причин различий в средней продолжительности жизни между полами.

Почему именно тирозин может влиять на старение, пока остается неясным. Одной из возможных причин ученые называют связь аминокислоты с инсулинорезистентностью - состоянием, при котором клетки хуже реагируют на инсулин. Инсулинорезистентность считается важным фактором риска диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других возрастных нарушений.

Еще одна гипотеза связана с влиянием тирозина на работу систем, регулирующих стрессовые реакции организма. Длительные нарушения в этих механизмах теоретически могут отражаться на здоровье в долгосрочной перспективе.

По словам ученых, полученные данные требуют дополнительной проверки. В будущем исследователи планируют выяснить, могут ли изменения питания или другие меры безопасно снижать уровень тирозина и влиять на процессы старения.