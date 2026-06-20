Стала известна группа людей с повышенным риском развития рака

Люди, которые сильнее всего набирают вес во взрослом возрасте, значительно чаще сталкиваются с некоторыми видами рака. К такому выводу пришли исследователи, представившие результаты работы на European Congress on Obesity 2026 (ECO2026), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали данные более 630 тысяч мужчин и женщин из Швеции. Исследователи отслеживали изменения массы тела с 17 до 60 лет и сопоставляли их с развитием онкологических заболеваний. Выяснилось, что у людей с наиболее выраженным набором веса риск так называемых "ожирение-ассоциированных" видов рака был на 43-46 процентов выше по сравнению с теми, кто набирал меньше всего.

Оказалось, что наиболее медленное биологическое старение наблюдалось у людей, которые спали примерно от 6,4 до 7,8 часа в сутки. При сне менее 6 часов и более 8 часов ученые фиксировали признаки более быстрого старения сразу в нескольких органах и системах организма.

Кроме того, недостаток сна оказался связан с повышенным риском развития депрессии, тревожности, ожирения, диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. И слишком короткий, и слишком долгий сон также ассоциировался с болезнями легких и пищеварительной системы. Авторы подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако подтверждает важную роль сна для поддержания здоровья всего организма.