Разработан эффективный способ борьбы с депрессией без таблеток

Ученые разработали контактные линзы, которые могут снижать признаки депрессии у мышей не хуже антидепрессанта "Прозак". Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science (CRPS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Линзы содержат сверхтонкие электроды, которые передают слабые сигналы через сетчатку глаза к связанным с настроением областям мозга. Исследователи объясняют, что глаз анатомически связан с мозгом, поэтому они решили использовать его как "вход" для мягкой стимуляции нервных цепей.

В эксперименте мышей с признаками депрессии разделили на несколько групп: одни не получали лечение, другие проходили терапию линзами, а третьи принимали флуоксетин - действующее вещество препарата "Прозак". После трех недель у животных, носивших линзы по 30 минут в день, улучшилось поведение, восстановилась связь между отделами мозга, а уровень серотонина вырос почти на 47 процентов.

Авторы также зафиксировали снижение воспалительных маркеров в мозге и почти двукратное уменьшение уровня гормона стресса кортикостерона. Пока технология тестировалась только на животных, однако исследователи считают, что в будущем такие линзы могут стать новым способом лечения депрессии, тревожных расстройств и других нарушений работы мозга без лекарств и операций.