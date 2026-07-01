Названы группы лекарств, которые могут вызывать сонливость

Основные лекарства, которые вызывают сонливость - это антигистаминные препараты первого поколения, бензодиазепины (препараты для лечения панических атак, тревоги и нарушений сна), некоторые антидепрессанты, миорелаксанты центрального действия (применяют при мышечных спазмах, остеохондрозе и травмах), противоэпилептические средства и опиоидные анальгетики, рассказала "Газете.Ru" врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская, передает Day.Az.

По словам доктора, сонливость возникает, когда лекарство проникает через гематоэнцефалический барьер (защитный "фильтр" мозга) и влияет на нейромедиаторы - вещества, передающие сигналы между нервными клетками.

"Антигистаминные препараты I поколения (димедрол, супрастин, тавегил) блокируют не только гистаминовые, но и холинергические рецепторы в ретикулярной формации ствола мозга - зоне, отвечающей за бодрствование. Бензодиазепины (диазепам, золпидем, зопиклон) усиливают действие ГАМК - главного тормозного медиатора центральной нервной системы (ЦНС). Нейроны "замедляются", наступает расслабление и сонливость. Некоторые антидепрессанты (амитриптилин, миансерин, тразодон) блокируют гистаминовые Н1- и альфа1-адренорецепторы в мозге, что дает седативный эффект. Миорелаксанты центрального действия (толперизон, тизанидин) снижают мышечный тонус через воздействие на спинной и головной мозг, параллельно вызывая общую заторможенность. Противоэпилептические средства (габапентин, прегабалин) также усиливают ГАМК, а опиоидные анальгетики (трамадол, кодеин) активирует опиоидные рецепторы в ЦНС, угнетая ретикулярную активирующую систему", - рассказала доктор.

Даже "безопасный" препарат может вызвать выраженную седацию при определенных условиях: возраст старше 65 лет, одновременный прием трех и более препаратов, печеночная или почечная недостаточность, прием алкоголя или других депрессантов ЦНС и индивидуальная чувствительность.

"Снизить сонливость без отмены препарата возможно, если действовать последовательно. Если препарат не требует строгого графика, принимайте его вечером, за 1-2 часа до сна. Это сместит пик концентрации на ночные часы. Исключите "усилители" седации: откажитесь от алкоголя, седативных трав (валериана, пустырник) и безрецептурных снотворных на период адаптации. И обсудите с врачом альтернативу, например, при аллергии антигистаминные II-III поколения (лоратадин, фексофенадин) практически не проникают в мозг и не вызывают сонливости. При тревоге вместо бензодиазепинов иногда можно рассмотреть агомелатин или буспирон. И дайте себе время на адаптацию. К седативному эффекту многих препаратов (особенно антидепрессантов) развивается толерантность за 7-14 дней. Если сонливость не мешает критически, стоит подождать. Главное - никогда не прекращайте прием препарата резко без консультации врача - это может вызвать синдром отмены или ухудшение основного заболевания", - заключила доктор.