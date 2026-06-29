Врач назвал витамин, дефицит которого ускоряет старение

В 2026 году исполняется 100 лет с момента, когда ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием печени способна лечить пернициозную анемию - болезнь, прежде нередко заканчивавшуюся летально. Выделенное из печени вещество впоследствии было идентифицировано как витамин B12. Сегодня исследователи устанавливают, что дефицит этого витамина влияет на здоровье куда шире, чем считалось, рассказал Мартин Уоррен, главный научный директор Института Квадрам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал The Conversation.

Организму требуется всего около двух микрограммов B12 в сутки - меньше крупицы соли. Тем не менее дефицит витамина остается широко распространенным, особенно среди пожилых людей, веганов, вегетарианцев и пациентов с нарушениями всасывания. С возрастом желудок производит меньше кислоты, необходимой для высвобождения B12 из пищи, а у части людей развивается аутоиммунный гастрит, разрушающий клетки, вырабатывающие внутренний фактор - белок, без которого витамин не всасывается.

Симптомы недостатка B12 развиваются медленно и легко принимаются за признаки обычного старения: хроническая усталость, слабость, онемение и покалывание в руках и ногах, нарушения баланса, проблемы с памятью и "туман в голове". Традиционно эти жалобы связывали исключительно с анемией: без достаточного количества B12 костный мозг вырабатывает увеличенные незрелые эритроциты, хуже переносящие кислород.

Однако новые исследования указывают на дополнительный механизм: один из двух ферментов, зависящих от B12, работает внутри митохондрий - клеточных "электростанций". Исследование 2026 года на культурах клеток скелетных мышц показало, что низкий уровень B12 нарушает ДНК митохондрий и снижает выработку энергии. Опыты на пожилых самках мышей продемонстрировали, что добавка B12 улучшает структуру и функцию митохондрий в мышцах. Возможно, именно этим объясняется усталость у людей с недостатком витамина еще до появления явной анемии.