Людей с низким давлением предупредили о неочевидной опасности

Генетическая предрасположенность к более низкому систолическому артериальному давлению может повышать риск развития аллергического ринита. К такому выводу пришли ученые из Детской больницы провинции Фуцзянь (Китай).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Tobacco Induced Diseases (TID).

Исследователи использовали метод двунаправленной менделевской рандомизации - подход, который позволяет оценить вероятную причинно-следственную связь между различными состояниями на основе генетических данных. Для анализа были отобраны 421 генетический вариант, связанный с уровнем систолического артериального давления.

Результаты показали, что люди с генетически обусловленной склонностью к более низкому систолическому давлению ("верхнее" число на тонометре) чаще сталкиваются с аллергическим ринитом. Это хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки носа возникает в ответ на воздействие аллергенов, таких как пыльца растений и пылевые клещи.

При этом обратной зависимости ученые не обнаружили: генетическая предрасположенность к аллергическому риниту не влияла на уровень артериального давления.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о том, что низкое давление само по себе вызывает аллергию. Исследование лишь указывает на существование общей биологической связи между механизмами, регулирующими работу сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Чтобы понять, какие именно механизмы лежат в основе этой связи и можно ли использовать ее для профилактики или лечения аллергического ринита, потребуются дополнительные клинические и экспериментальные исследования.