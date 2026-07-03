Названо событие, которое повышает риск инсульта в три раза
Люди, перенесшие рак крови и лимфому, в несколько раз чаще сталкиваются с сердечной недостаточностью и инсультом, а также имеют повышенный риск ишемической болезни сердца. Это показало исследование с участием более чем 550 тысяч пациентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале BMC Cancer.
Ученые из Ханчжоуского педагогического университета провели метаанализ 50 исследований, посвященных отдаленным последствиям гематологических злокачественных заболеваний. Анализ показал, что после перенесенной лейкемии риск сердечной недостаточности возрастает более чем в четыре раза, инсульта - более чем в три раза, а ишемической болезни сердца - на 46% по сравнению с общей популяцией.
Аналогичные закономерности исследователи выявили у пациентов, перенесших лимфому Ходжкина и неходжкинскую лимфому. Оба состояния относятся к злокачественным заболеваниям лимфатической системы, где клетки иммунной системы (лимфоциты) мутируют и начинают бесконтрольно делиться.
Кроме того, выяснилось, что у пациентов, проходивших лучевую терапию, риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался выше, чем у тех, кто проходил только химиотерапию.
Авторы исследования подчеркивают, что людям, перенесшим рак крови, необходим длительный контроль состояния сердечно-сосудистой системы. По их мнению, ранняя профилактика и наблюдение помогут снизить риск развития тяжелых осложнений.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре