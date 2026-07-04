Назван неожиданный фактор смерти от рака

Каждый дополнительный час в сидячем положении повышает риск смерти от онкологических заболеваний в среднем на 10 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в материале журнала PLoS Medicine.

В исследовании изучили данные более 91 000 человек, чей средний возраст составил 56 лет. За участниками следили на протяжении 12 лет. При замене сидячего образа жизни на физическую активность риск летального исхода от рака оказался ниже на 12 процентов, если говорить о добавлении легкой активности один час в день, на 8 процентов - при замене 30 минут в день на умеренную физическую активность, на 22 процента - при замене 5 минут в день на интенсивные нагрузки.

Кроме того, ученые выяснили, что каждый час беспрерывного сидения увеличивает риск развития всех видов опухолей на три процента, тогда как вероятность возникновения рака, связанного с диабетом второго типа или ожирением, - на 5 процентов. По данным исследования, даже короткая пауза после долгого нахождения в сидячем положении, не связанная с физической активностью, может снизить вероятность смерти на 19 процентов.

Небольшие интервалы движения также имеют заметный профилактический эффект. В частности, пятиминутная активность в течение дня помогает уменьшить риск неблагоприятных последствий для здоровья. Авторы работы полагают, что последующие научные труды позволят сформулировать более точные рекомендации по двигательной активности и использовать их в государственных программах по профилактике онкологических заболеваний.