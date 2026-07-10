Найден способ вылечить редкую форму ожирения

Международная группа ученых сообщила о прорыве в лечении гипоталамического ожирения - редкой формы заболевания, которая развивается после опухоли головного мозга или ее хирургического удаления. Клинические испытания показали, что препарат сетмеланотид позволяет значительно снизить массу тела и улучшить состояние пациентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Гипоталамическое ожирение возникает при повреждении гипоталамуса - области мозга, отвечающей за чувство насыщения, расход энергии и гормональную регуляцию. Такое осложнение нередко развивается у пациентов после лечения опухолей в этой зоне, особенно у детей. Из-за нарушения работы гипоталамуса человек теряет контроль над аппетитом и обменом веществ, что приводит к постоянному чувству голода и быстрому набору веса.

В ходе международного клинического исследования ученые проверили эффективность препарата сетмеланотид, который восстанавливает нарушенные сигналы о насыщении и расходе энергии в головном мозге.

Испытания показали, что за год лечения индекс массы тела (ИМТ) у пациентов в среднем снизился на 20%. Исследователи предполагают, что при более длительном применении препарата снижение веса может продолжиться.

"До сих пор мы почти не могли помочь детям с гипоталамическим ожирением. Мы лишь пытались смягчить последствия заболевания, но оно серьезно влияло на жизнь пациентов и их семей. Теперь у них появилась новая надежда", - отметила руководитель голландской части исследования, детский эндокринолог Центра принцессы Максимы и Детской больницы Вильгельмины профессор Ханнеке ван Сантен.

По ее словам, на фоне лечения дети не только теряли вес, но и становились более активными, у них уменьшались вялость, раздражительность и другие симптомы, связанные с ожирением.

Авторы подчеркивают, что речь идет о специфической форме ожирения, вызванной повреждением гипоталамуса, а не о наиболее распространенном ожирении, связанном с образом жизни.