Назван главный механизм, с помощью которого сон защищает мозг

Сон нужен мозгу не только для отдыха и "очистки", но и для сохранения способности адаптироваться к стрессу, восстанавливаться после потрясений и продолжать обучаться. К такому выводу пришли ученые из Китайской академии наук.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в журнале Brain Medicine (ВМ).

Авторы исследования считают, что главная функция сна - поддержание так называемой нейронной устойчивости. В отличие от простой стабильности, устойчивость означает способность мозга перестраиваться после повреждений, стресса или изменений окружающей среды, сохраняя нормальную работу.

По словам исследователей, разные фазы сна выполняют различные задачи. Во время глубокого медленного сна (NREM) мозг "перенастраивает" связи между нейронами, предотвращая перегрузку, которая возникает после обучения и накопления новой информации. В фазе быстрого сна (REM) нейронные сети становятся более гибкими: мозг исследует новые варианты связей и ослабляет те, которые стали слишком жесткими.

"Если рассматривать мозг как сложную динамическую сеть, сон выглядит не как простая подзарядка, а как специально предусмотренное время для восстановления и реорганизации системы", - отметил соавтор исследования Сяохуэй Ван из Китайской академии наук.

Кроме того, во время глубокого сна активируется глифатическая система - механизм, который очищает мозг от продуктов обмена, включая белок бета-амилоид, связанный с развитием болезни Альцгеймера.

По мнению авторов, чередование фаз медленного и быстрого сна позволяет мозгу одновременно избавляться от "биологического мусора", перестраивать нейронные связи и поддерживать способность адаптироваться к новым условиям.

Исследователи считают, что эти принципы могут оказаться полезными не только для медицины, но и для разработки искусственного интеллекта. Современные нейросети часто теряют ранее усвоенные знания при обучении новым задачам, тогда как внедрение аналогов "сна" уже помогает им лучше сохранять информацию и восстанавливаться после сбоев.