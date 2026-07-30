Ученые предупредили об опасности частого приема антибиотиков

Привычка назначать антибиотики "для подстраховки" может ускорять распространение устойчивых к лекарствам бактерий. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Clinical Microbiology and Infection (CMI), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы отмечают, что профилактическое применение антибиотиков иногда действительно спасает жизни, однако в последние годы такие препараты все чаще назначают людям без подтвержденной бактериальной инфекции. По мнению ученых, это создает сильное давление на микрофлору организма и способствует появлению бактерий, которые перестают реагировать на лечение.

В статье рассмотрены несколько распространенных ситуаций, когда антибиотики используются превентивно. Среди них - назначение препаратов при вирусной пневмонии, применение доксициклина после риска заражения некоторыми инфекциями, профилактика кишечных инфекций и лечение людей, контактировавших с больными стрептококковой инфекцией. В одном из приведенных примеров для предотвращения всего одного случая заболевания приходилось назначать антибиотики примерно 580 здоровым людям.

Исследователи считают, что медицинскому сообществу необходимо пересмотреть подход к такой практике. Вместо принципа "лучше перестраховаться" авторы предлагают назначать антибиотики только при наличии убедительных доказательств пользы, отдавая предпочтение препаратам узкого спектра действия и минимально необходимой продолжительности лечения.

По словам ученых, устойчивость бактерий к антибиотикам уже стала одной из крупнейших угроз для здравоохранения. Поэтому сохранение эффективности существующих препаратов может оказаться не менее важным, чем разработка новых лекарств.