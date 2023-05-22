Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Литву

22 мая завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Литовскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Вильнюса, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали официальные лица.