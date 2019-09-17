Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о предоставлении деятелям культуры персональной пенсии Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере музыки в Азербайджане следующим лицам предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана:

Дадашов Ага Дадаш Гаджи Бала оглу

Афандиева Имруз Мамед Садых гызы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения