https://news.day.az/politics/1163857.html Президент Ильхам Алиев назначил Али Асадова премьер-министром Азербайджана
Президент Ильхам Алиев назначил Али Асадова премьер-министром Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Али Хидаят оглу Асадова на должность премьер-министра страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Другим распоряжением глава государства освободил Новруза Исмаил оглу Мамедова от должности премьер-министра Азербайджана.
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