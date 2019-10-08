Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Али Хидаят оглу Асадова на должность премьер-министра страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Другим распоряжением глава государства освободил Новруза Исмаил оглу Мамедова от должности премьер-министра Азербайджана.