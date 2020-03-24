Азербайджан делает и будет делать все возможное, чтобы минимизировать ущерб от пандемии коронавируса

Создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом и выделение ему средств из государственного бюджета однозначно может оцениваться как проявление политической воли Президента Ильхама Алиева и его забота о гражданах.

Об этом сказал в комментарии Day.Az экономист, депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

По словам парламентария, создание фонда демонстрирует, что главной целью политики главы государства является усиление социальной защиты и безопасности граждан. Фонд также будет содействовать сокращению ущерба, нанесенного некоторым секторам предпринимательской деятельности в связи с введением мер по борьбе с распространением коронавируса.

"Нужно учесть, что мероприятия по социальной изоляции нанесли урон секторам туризма, общепита, транспорта и логистики. Снизились доходы предпринимателей, занятых в этих сферах. Целью фонда является минимизация этого ущерба и усиление государственной поддержки", - сказал Байрамов.

Эта же задача, отметил наш собеседник, стоит перед сформированными рабочими группами. Группы будут работать над способами защиты предпринимателей, а также над мерами по снижению удара ситуации с пандемией по работающим гражданам. Так, одна из рабочих групп займется конкретно вопросом занятости. Она оценит ситуацию, определит трудные моменты и направления решения проблемы.

"Повторю, в доходах работников сектора туризма и общественного питания наблюдаются серьезные потери, и задача государства - минимизировать воздействие принимаемых мер на граждан", - отметил экономист.

Создание рабочих групп, формирование Фонда поддержки борьбы с коронавирусом говорит о том, что и на последующем этапе приоритетом для правительства будет работа в направлении снижения воздействия мер по борьбе с пандемией на граждан страны, подчеркнул депутат. По его словам, Кабинет министров в настоящее время разрабатывает новый пакет программ по поддержке предпринимательства, предусматривающий внедрение механизма содействия бизнесу, в первую очередь, в сферах, наиболее пострадавших от сложившейся ситуации.

"Принимаемые меры показывают, что руководство Азербайджана находится рядом с народом и примет все меры для минимизации последствий этой глобальной проблемы для граждан страны", - сказал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева