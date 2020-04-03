Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 14 субартезианских скважин в Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Физулинском районе".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 14 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в девяти населенных пунктах Физулинского района с населением 15 373 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана ОАО"Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 980 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.