Рассказы армянских солдат в Ханкенди

Российское издание Znak опубликовало репортаж из Ханкенди.

Авторы постарались передать катастрофическую ситуацию, в которой находится в настоящее время армянская армия. В принципе, им это удалось. Но гораздо показательно - отчаяние среди военнослужащих.

Один из военных рассказал автору репортажа, что всего за одну ночь "фронт продвинулся на 10 километров вглубь Нагорного Карабаха. Для небольшой "республики" такое продвижение очень серьезно. "Если по городу бьют ракеты - это говорит о том, что противник далеко от места удара, но когда начинает бить артиллерия - это означает, что фронт стал ближе", - сказал он.

Другой военный, только прибывший с фронта, высказался еще более панически: "Чего вы здесь в тепле сидите? Едьте на фронт, там бойня, по нам с воздуха долбят, артиллерией накрывают. Тысячи убитых!.. В Мардакерте (Агдере) вместо земли кровавая каша, у нас с воздуха для прикрытия снабжения нет, все горит, ничто доехать не успевает, всех с воздуха в клочья!".

Эти свидетельства совпадают слово в слово с информацией, озвучиваемой азербайджанской стороной, и противоречат бравурным заявлениям в армянских СМИ. Российское издание, само того не ожидая, доказало правоту сводок министерства обороны Азербайджана.

Эти двое солдат, находящихся в эпицентре войны, не могут говорить о победах в то время, как оккупационные подразделения буквально раздавлены и терпят одно поражение за другим. Минобороны Армении заявляет о паре сотен уничтоженных армянских солдат, но на самом деле их тысячи, о чем рассказал в своем репортаже Znak.

Всем, кто в Армении все еще верит в "победоносный" марш армянской армии, стоит прислушаться к словам соплеменников. Если не хотят верить видеокадрам азербайджанской стороны, очень ясно отражающим ход героического бегства самой "непобедимой" армии региона.

Зульфугар Ибрагимов