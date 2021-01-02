https://news.day.az/politics/1303623.html Армяне выдавали мусульманские надгробия за "свои античные артефакты" - ВИДЕО
Армяне выдавали мусульманские надгробия за "свои античные артефакты" - ВИДЕО
Армяне выдавали мусульманские надгробия за "свои античные артефакты".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Некоторые из этих мусульманских надгробных плит и символов можно увидеть рядом с крепостью Шахбулаг, в так называемом "Тигранакерте" куда их с захоронения карабахских ханов в Агдаме приволокли армянские оккупанты, чтобы выдать за "античные артефакты".
Представляем вашему вниманию данное видео:
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