Армяне выдавали мусульманские надгробия за "свои античные артефакты".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Некоторые из этих мусульманских надгробных плит и символов можно увидеть рядом с крепостью Шахбулаг, в так называемом "Тигранакерте" куда их с захоронения карабахских ханов в Агдаме приволокли армянские оккупанты, чтобы выдать за "античные артефакты".

Представляем вашему вниманию данное видео: