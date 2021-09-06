Армянский прихвостень Затулин в новом составе Думы не нужен

Хорошие отношения со странами СНГ РФ нужны, со всеми. Для их выстраивания в Госдуме есть целый комитет, члены которого должны всесторонне развивать связи между странами. Один из членов этого комитета, Константин Затулин, очевидно, понимает цель своей работы как-то иначе, если не совсем наоборот.

Как передает Day.Az, об этом пишет влиятельный российский политический телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ, анализируя проармянские настроения Затулина, которые радикально направлены против интересов Российской Федерации.

Как отмечает автор, у Затулина любимое в последнее время направление - Армения, но, кажется, если он будет продолжать курировать это направление, то Армения ни то, что дружить с Россией не станет, а вообще СНГ покинет. Пока он в своём клубе российско-армянской дружбы на российские деньги принимает личных бизнес-партнёров, русскоязычное население в Армении сокращается быстрее, чем в любой другой из стран СНГ, исчезают с школьных парт учебники русского языка и сворачиваются гуманитарные программы.

"Мыслями о квартире в Испании я не живу", - как-то сказал он, напоминает НЕЗЫГАРЬ.

"Наверное, когда есть вилла, о квартире действительно забываешь, да и как помнить о всех: в Москве ведь ещё пять. Да, армян обвинить в жадности нельзя - за помощь они благодарят "по-братски". То есть сам-то Затулин крепко подружился с армянскими политиками и бизнесменами, но, думается, бюджеты, ему выделяемые в РФ, должны были создать заметно более густую сеть отношений, да и не на личном уровне.

Затулин, кажется, забыл, что сам говорил о том, как важно знать меру. Щедрость армянского гостеприимства и жажда наживы стали вытеснять интересы России, которые, вообще-то, на его должности принято защищать.

Зато, например, Мигранян, который в Москве активно лоббирует интересы армянской диаспоры, называет Затулина самым большим другом Армении.

И есть за что: когда его коллеги депутаты выступали против героизации Гарегина Нжде - националиста, совсем советскую власть во время ВОВ не поддерживающего, он их отправил в библиотеку, где они бы поняли, что это совсем не мешает ему быть у себя на родине героем.

Если РФ нужны по-настоящему дружественные отношения со всем СНГ, а не только с прозападными элитами одной из стран Содружества, то в новом составе Думы Затулин не нужен, по крайней мере, как ответственный за пророссийские программы за рубежом - ну не его это", - пишет российский телеграм-канал.