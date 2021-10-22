Как Армения с треском проиграла и на поле боя, и на политической арене

Сегодня после блистательной Победы Азербайджана в 44-дневной войне интересно пересматривать видеоролики армянской пропаганды, где в разных видах представлен один и тот же тезис - "азербайджанский народ - это народ торговец, армяне - воины, а значит азербайджанцы нас никогда не победят". Армянские националисты вообще любят смотреть на соседей с высока. Еще в начале ХХ века один из крестных отцов армянского террора Шахан Натали писал: "Краеугольным камнем армянской политической жизни - и внешней, и внутренней - является идея: все благоприятные факты толковать в свою пользу, все неблагоприятные - в пользу турок. Турок глуп, армянин умен, турок невежда, армянин образован, турок анархист, армянин мастеровой, турок нищ, армянин богат...". Прошел целый век, но те, кто считают себя интеллектуальной элитой, от т.н политолога Саркиса Цатуряна до генерала Тер Григорянца наступают на те же грабли.

Как передает Day.Az, об этом говорится видеоролике YouTube-канала VMedia, созданного с целью информационно-просветительской поддержки армянской общественности и разоблачения фейков исторического плана, создаваемых Ереваном.

Разберем по пунктам:

В торговле сельским хозяйством нет ничего позорного или предрассудительного. Как раз наоборот, поскольку это мирный и благородный труд, в отличие, например, от контрабанды золота и бриллиантов или создания преступных этнических группировок. И на этот счет можно много чего рассказать. Например, о том, что генерал Гро, командир армянского легиона Вермахта, которого в Армении почитают, как национального героя, реализовала по своим каналам золото и бриллианты, награбленные гитлеровцами у голландских евреев. Или о том, как по признанию армянской же прессы, ювелирная отрасль Республики Армения, которой когда-то прочили роль экономического локомотива, занималась по большей части не честной огранкой алмазов, а отмыванием камней, поставлявшихся на рынок из зон локальных африканских конфликтов. Или об историях с международной контрабандой золота и бриллиантов среди контрабандистов много заканчивающихся на "ян" фамилий. Даже в культовой франко-итальянской кинокомедии "Разиня" шайку возглавляет мисье Сароян, великолепно сыгранный Луи Де Финнесом. В фильме рассказывается про очень хитрый способ тайной траспортировки драгметаллов. Однако, в Азербайджане, да и вообще в цивилизованном мире, никому в голову не придет назвать армян народом контрабандистов.

Подробнее в видеоролике: