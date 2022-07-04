Бюджет возрождения Карабаха растет с ростом возможностей Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В Азербайджане значительно увеличен объем средств, выделяемых на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. В понедельник, 4 июня, Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", согласно которым к 2,2 миллиарда манатов, предусмотренных на 2022 год, будут добавлены 470 миллионов.

Увеличение финансирования говорит о возрастании финансовых возможностей страны и о расширении восстановительных работ. Реализующиеся проекты масштабны, затрагивают обширные территории и практически все сферы жизнедеятельности. После войны прошло менее двух лет, а на освобожденных территориях уже строятся населенные пункты, современные аэропорты, один из которых - Физулинский - активно эксплуатируется, создаются промышленные парки, прокладываются крупные магистрали. Среди транспортных проектов особо выделяется самый крупный по протяженности (около 12 километров) ка Кавказе Муровдагский тоннель. В настоящее время в Кяльбаджарском и Лачинском районах продолжается строительство 10 тоннелей, возводятся также виадуки и мосты. Такое количество объектов путепроводной инфраструктуры связано со сложностью рельефа этих регионов. Прогрызать горы - работа кропотливая и затратная. Подобный способ сообщения в Восточном Зангезуре позволит сократить расстояния, сделает движение скоростным и безопасным и одновременно сохранит богатый природный ландшафт этих мест. Кяльбаджар и Лачин славятся великолепными пейзажами, заоблачными высотами и густыми лесами. Мы уже не говорим о подземных и наземных богатствах.

Восточно-Зангезурский экономический район, образованный после освободительной 44-дневной войны, один из наиболее перспективных на карте экономического районирования Азербайджана. Входящие в него Кяльбаджарский и Лачинский районы, как утверждают специалисты, являются восходящими звездами азербайджанской экономики. Эти районы богаты природными ресурсами, водными запасами, имеют большой аграрный и промышленный потенциал. В советский период ему не было уделено должного внимания, в годы же армянской оккупации здешние богатства хищнически разграблялись. Армянская сторона нанесла обоим районам огромный ущерб, и сегодня эксперты, включая зарубежных специалистов, работают над подсчетом размеров ущерба, возможностями восполнения потерь и определением наиболее перспективных сфер.

Между тем, работы в Восточном Зангезуре уже идут, и идут активно, требуя все больших и больших капиталовложений. Это еще раз показала недавняя поездка главы государства в этот регион. В Лачине и Кяльбаджаре Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке ряда объектов, ознакомился с реализацией энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов. Главе государства был представлен генеральный план города Кяльбаджар, проект водохранилища "Хакаричай" в Лачинском районе, он ознакомился со строительством 110-киловольтной подстанции "Горчу" в Лачинском районе и малой ГЭС "Чираг-1" в Кяльбаджарском районе, побывал у отправной точки Муровдагского тоннеля и на стройплощадке Лачинского аэропорта. Президент страны также заложил фундаменты нового санатория Истису и завода по производству минеральной воды "Истису".

"Мы же народ-созидатель, - сказал в Кяльбаджаре Президент Ильхам Алиев. - Мы вернулись и на полностью разрушенной территории площадью 10 тысяч квадратных километров строим новую жизнь. Уже видны ростки новой жизни. В наших освобожденных городах и селах уже идут широкомасштабные строительные работы. К примеру, как мне сообщили, сегодня в городе Шуша разместились более тысячи человек, они занимаются строительными работами, работают в сфере услуг. В Агдаме уже создается промышленный парк. В Зангилане, селе Агалы сдан в эксплуатацию первый проект "умного села". То есть, это делаем мы - хозяева этих земель. Но каждый должен знать, что это очень широкомасштабная работа. Наряду с этим, вдоль всей границы с Арменией сооружаются новые позиции, новые посты. Прокладываются никогда не существовавшие дороги, ведущие к границе с Арменией, чтобы мы могли удобнее добираться до этих позиций. Объем всей этой работы еще раз показывает величие нашего народа, свидетельствует о том - еще раз хочу сказать, - что мы - хозяева этих земель, мы вернулись и будем жить здесь вечно. Карабах - это Азербайджан!"

Велик потенциал Восточного Зангезура и в плане добывающей отрасли. В этом регионе находятся богатые месторождения золота, ртути, оникса, обсидиана, стройматериалов. Известно, что армяне много лет незаконно эксплуатировали рудники. Объем выработки рудников пока изучается, но известно, что до оккупации запасы крупнейшего в регионе месторождения Союдлу (Зод) в Кяльбаджаре составляли 112,5 тонны золота, месторождений Агдуздаг и Тутхун - более 13 тонн. Как утверждают специалисты, этими месторождениями все не ограничивается - недра Восточного Зангезура богаты, и после возобновления геологоразведочных работ на данных участках, благодаря применению новых технологий и методов, а также наличию у Азербайджана спутников удастся обнаружить новые залежи золота на этой благословенной земле. В целом, согласно официальным данным, на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана расположено свыше 155 имеющих промышленные масштабы месторождений различных полезных ископаемых, в том числе пять золотоносных, шесть ртутных, два медных и др.

Вместе с тем, не будем забывать, что до оккупации основу экономики Восточного Зангезура составляло сельское хозяйство. Плодородная почва, богатые минеральными элементами источники воды и чистейший воздух высокогорий создают благоприятные условия для восстановления аграрной сферы, но уже на основе современных технологий и исходя из новых возможностей Азербайджана. Сегодня идет работа и в этом направлении. Так, нынешним летом началось широкое использование в сельскохозяйственных целях богатых растительностью и водными источниками кяльбаджарских и лачинских яйлагов. В 2022 году фермеры всех освобожденных районов получили разрешение перегонять на местные пастбища свои стада. В этом году на пастбища будет перегнано более 300 тысяч голов скота (в 2021 году - 10 тысяч), а также перемещены пчеловодческие хозяйства.

Перечисленное нами лишь небольшая часть работ, задуманных или уже проводимых на освобожденных территориях Азербайджана. Карабахский экономический район так же богат, как и Восточно-Зангезурский. И повышение бюджетных отчислений - очень важный вклад в активизацию работ по возрождению. Ведь самая большая работа еще впереди.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов:

"Безусловно, потенциал природных ресурсов, экономического развития освобожденных от армянской оккупации территорий, в частности Кяльбаджарского и Лачинского районов позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы экономического развития этих земель. Существенные ресурсные составляющие данных территорий могут дать импульс и в целом экономическому развитию страны. Это касается, в первую очередь, несырьевого, ненефтяного сектора азербайджанской экономики.

Не нужно забывать, что с точки зрения межотраслевого баланса имеется существенная ресурсная база по водным запасам. Как известно, примерно пятая часть водных ресурсов страны сосредоточена именно в Восточном Зангезуре. Именно водные ресурсы являются одним из проблемных моментов с точки зрения не только развития сельского хозяйства, но и отечественной экономики в целом и ее пропорционального обеспечения. Использование водных ресурсов Кяльбаджара и Лачина может позволить в опережающем формате развивать перерабатывающую промышленность. И это касается в определенной степени тех регионов, где уже разрабатываются и внедряются проекты по развитию промышленных мощностей. Думаю, именно водный потенциал должен дать стимул развитию промышленности в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

При этом, конечно же, не нужно забывать и о сельском хозяйстве, потому что актуален вопрос импортозамещения, наращивания экспорта продукции сельского хозяйства. Азербайджан имеет возможности для прироста инвестиций в этой сфере, и если нам удастся эффективно использовать и эти возможности, и возможности ресурсной базы, то я думаю, что именно те проекты, о которых говорил глава государства, могут дать существенный опережающий эффект с точки зрения развития отечественной экономики.

Нужно иметь в виду, что в плане гидроэнергетики в целом на освобожденных территориях имеется весьма внушительный потенциал. Не нужно сбрасывать со счетов и значительный экспортный потенциал. Это возможности, в частности экспорта электроэнергии в приграничную зону Ирана, что может позволить, с одной стороны, углублять торгово-экономические связи с южным соседом, с другой, в значительной степени увеличить валютную выручку страны.

В плане развития промышленного потенциала на территориях Кяльбаджара и Лачина, думаю, в приоритете развитие сельского хозяйства с упором на перерабатывающие сегменты агропромышленного комплекса и развитие тех возможностей, которые связаны с промышленностью и энергетикой. Это то, что в ближней и среднесрочной перспективе, на мой взгляд, может дать опережающий эффект для развития этих районов нашей страны".