Промпарки на освобожденных землях станут локомотивом экономики Карабаха

Автор: Лейла Таривердиева

Индустриализация и развитие ненефтяной промышленности являются на сегодня основными направлениями экономической политики Азербайджана, направленной на диверсификацию экономики, реализацию программы импортозамещения и расширения экспорта. Большие возможности в этом плане открывают промпарки и агропарки, которые уже называют локомотивами ненефтяной экономики страны.

На сегодня в стране функционируют пять промышленных парков - Сумгайытский химический, Балаханский, Мингячевирский, Гарадагский и Пираллахинский. Функционируют также пять промышленных кварталов - Гаджигабульский, Масаллинский, Нефтчалинский, Сабирабадский и Шарурский. Удельный вес промышленных парков и кварталов в производстве промышленной продукции продолжает расти. В 2021 году этот показатель составил 15,5 процентов (2,4 миллиарда манатов), а в ненефтяном экспорте доля ПП увеличилась до 30,8 процента. Продукция промпарков Азербайджана уже реализуется в более чем в 35 стран мира.

После победоносной 44-дневной войны в этом плане открылись новые возможности. Реинтеграция освобожденных районов станет в национальную экономику серьезным подспорьем в реализации поставленных руководством страны стратегических задач.

4 октября 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент Промышленного парка Экономическая зона Аразской долины в Джебраильском районе. 13 февраля 2022 года глава государства и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента двух предприятий в Агдамском промышленном парке.

Экономическая зона Аразской долины охватит территорию площадью 200 гектаров, которая на сегодня полностью разминирована. Территория будет разделена на сельскохозяйственную, промышленную, социальную и техническую зоны. В ПП откроются предприятия по производству облицовочных и изоляционных стройматериалов, различных лигатур, металлоконструкций. На территории парка также планируется создать предприятия по расфасовке сельскохозяйственной продукции, производству и переработке плодоовощных консервов, молочных и мясных продуктов, выпуску вин, кормов, удобрений и так далее. Учитывая, что рядом с ПП нет населенного пункта, в социальной зоне будет построен контейнерный городок на 150 человек.

Агдамский промышленный парк охватывает территорию площадью 190 гектаров. В качестве приоритетных направлений деятельности промышленного парка определены производство строительных материалов, фасовка сельскохозяйственной продукции, выпуск фруктово-овощных консервов, мясомолочной продукции, производство кормов, удобрений, а также организация обслуживающих сфер, холодильных камер и пр. На начальном этапе в Агдамский промышленный парк предполагается инвестировать 20-25 миллионов манатов, а в дальнейшем - 100 миллионов манатов.

Строительные работы в промышленном парке осуществляются поэтапно. В первую очередь начались работы по очистке территории парка от мин и боеприпасов, очищены уже более 74 из 190 гектаров. На разминированных участках завершились работы по топографическому планированию и инженерно-геологическому исследованию. На остальной территории в настоящее время идут работы по разминированию. До начала работы резидентов в промышленном парке будут созданы все необходимые условия. Для обеспечения удобства работников в промышленном парке уже возведен мобильный городок, в котором имеются офис, общежитие, медпункт, аптека и др. На территории пробурена субартезианская скважина глубиной 350 метров, проложена 10-киловольтная линия электропередачи, установлен трансформатор. В освещении ПП используются панели, питающиеся солнечной энергией.

Интерес к Агдамскому промпарку достаточно высок. В качестве резидентов этого парка уже зарегистрированы 5 субъектов предпринимательства. Среди них ООО Smartpoint, собирающаяся организовать здесь производство осветительных опор и другого оборудования, питающегося от альтернативных и возобновляемых источников энергии. ООО "Дадаш-N" будет производить в Агдамском промпарке синтетические ковры в различном ассортименте. Фундаменты обоих предприятий заложил в ходе поездки в Агдам Президент Ильхам Алиев.

В настоящее время в Агентстве по развитию экономических зон рассматриваются еще более 10 проектов, представленных предпринимателями. Основные направления, по которым представлены проекты, это производство вентиляционного, пожарного оборудования и металлических изделий, бетона, техническое обслуживание тяжелой техники и металлических запасных частей, производство ортопедических матрасов и мягкой мебели и др.

В Азербайджане резидентам промышленных парков предоставляются определенные льготы и преференции. Льготы для Агдамского промпарка пока находятся на стадии обсуждения, однако известно, что они будут более глубокими.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Эльшад Мамедов:

"Для эффективной реализации экономического потенциала Карабахского региона необходимо внедрение механизмов стратегического планирования с тем, чтобы адекватно размещать производительные силы общества и направлять инвестиционные потоки. Думаю, что соответствующая инвестиционная политика с упором на инновативные сферы экономики может позволить существенно повысить конкурентоспособность отечественной экономики. На мой взгляд, новая редакция экономических районов, утвержденная в июне прошлого года главой государства, как раз призвана ответить на те вызовы, которые формируются как в стране, так и в регионе в целом.

Считаю, что Карабахский экономический район будет обеспечивать внутренний потребительский рынок и в то же время должен быть нацелен на освоение внешних рынков сбыта. Для этого, конечно же, нужно в значительной степени импортировать технологии. Вместе с тем, наращивание объема внутренних инвестиций должно дать соответствующий стимул для развития конкурентоспособности отечественной экономики. И не случайно глава государства призывает отечественный бизнес, частный сектор активнее работать на освобожденных от оккупации территориях страны. Для этого нужна соответствующая политика банковского сектора, которая должна быть направлена на резкий прирост инвестиционной активности в стране.

Думаю, что не нужно сбрасывать со счетов и то, что восстановительные работы в самом Карабахском экономическом районе сами по себе уже должны дать соответствующий импульс для развития промышленного парка в Агдаме. Я не исключаю, что в будущем на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях будут созданы и другие промпарки и кварталы с тем, чтобы обеспечивать, с одной стороны, развитие самого Карабахского экономического района, с другой - обеспечить соответствующий импульс для социально-экономического развития всей страны.

Создание промышленных парков это открытие новых рабочих мест, эффективная борьба с безработицей. Это очень важный аспект. Кроме того, нужно иметь в виду экспортный потенциал и его реализацию, для чего, конечно же, развитие промышленности, индустриализация являются очень важным направлением.

Считаю, что в Агдамском промпарке мы можем стать свидетелями достаточно внушительных инвестиционных потоков, которые дадут стимул для производства, в частности продукции сельского хозяйства, но с упором на перерабатывающие сегменты, чтобы добиться производства товаров с более высокой добавленной стоимостью. Одним из направлений, думаю, будет строительный сектор. В строительном сектора индустриализация и создание промышленных парков призваны обеспечить производство продукции более высокотехнологичной, с большей добавленной стоимостью.

В целом это должно укрепить конкурентоспособность как на внешнем, так и на внутреннем потребительском рынке".