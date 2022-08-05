https://news.day.az/politics/1484787.html Скончался азербайджанский военнослужащий
Скончался азербайджанский военнослужащий
Военнослужащий срочной действительной военной службы Азербайджанской Армии солдат Агамиров Пюнхан Сиявуш оглу скончался от пулевого ранения в небоевых условиях в воинской части, расположенной на территории Товузского района.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Минобороны.
По факту возбуждено уголовное дело.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре