Скончался азербайджанский военнослужащий

Военнослужащий срочной действительной военной службы Азербайджанской Армии солдат Агамиров Пюнхан Сиявуш оглу скончался от пулевого ранения в небоевых условиях в воинской части, расположенной на территории Товузского района.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на Минобороны.

По факту возбуждено уголовное дело.