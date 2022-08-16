В Азербайджане продолжается работа по определению границ избирательных округов

В Азербайджане завершен начальный этап процесса определения границ 81 избирательного округа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.

Он отметил, что работа по определению границ избирательных округов продолжается.