В Азербайджане омбудсмену предоставляется право вести видеосъемку при рассмотрении жалоб
Уполномоченному по правам человека Азербайджана (омбудсмену) предоставляется право вести видеосъемку при рассмотрении жалоб.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.
Омбудсмен будет иметь право вести фото -, аудио- и видеорегистрацию процесса рассмотрения жалоб.
Также омбудсмен будет вправе запросить необходимую информацию (документы, материалы) или их копии у владельцев информации при рассмотрении жалобы на нарушение права на доступ к информации. Такая информация (документы, материалы) должны быть представлены омбудсмену в течение пяти рабочих дней.
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