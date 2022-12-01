Делегация Американского еврейского комитета побывала в Государственном комитете

Состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Фуада Мурадова с директором Американского еврейского комитета (AJC) по России и Евразии Самуэлем Клигером, руководителем "Культурного центра евреев Кавказа" Яковом Абрамовым и предпринимателем Микаилом Давидовым, проживающим в Нью-Йорке.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, поприветствовав гостей, председатель комитета отметил, что наше государство придает особое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Израилем, деятельности еврейской общины, проживающей в различных странах мира, в том числе в США, коснулся проектов, реализованных Государственным комитетом по работе с диаспорой в этом направлении в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева.

Самуэль Клигер, выразив удовлетворение сотрудничеством с комитетом, подчеркнул, что они находятся рядом с Азербайджаном в вопросах, представляющих важность для нашей страны, что гордятся Победой нашего народа в Карабахе, констатировал, что новый исполнительный директор AJC Тед Дойч с чувством большой радости и признательности воспринял Распоряжение Президента Ильхама Алиева об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Израиле (городе Тель-Авив).

Руководитель "Культурного центра евреев Кавказа" Яков Абрамов сказал, что проживающие в США евреи прилагают серьезные усилия для доведения правого дела Азербайджана, демонстрации того, что являются неотъемлемой частью процессов, происходящих в нашей стране. "Это особенно отчетливо проявилось во время Отечественной войны. Мы не можем оставаться в стороне от вопросов, связанных с Азербайджаном, так как всегда чувствуем себя азербайджанцами", - добавил наш соотечественник.

В качестве примера любви евреев к Азербайджану была приведена деятельность Микаила Давидова. Отмечено, что в 1990-х годах, когда в США располагали весьма ограниченной информацией об Азербайджане, Микаил Давидов, молодой еврей, приехавший из Азербайджана, организовал перед резиденцией ООН акцию протеста в связи с трагедией 20 Января в Баку.

Затем говорилось об экологическом проекте, предусмотренном по инициативе "Культурного центра евреев Кавказа" как вклад в восстановительно-созидательную работу, проводимую на наших освобожденных землях.

Принимавший участие во встрече член Милли Меджлиса, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Израиль Анатолий Рафаилов отметил, что инициатива заслуживает большого одобрения.

Затем состоялся обмен мнениями о совместной деятельности азербайджанской диаспоры и AJC и перспективах дальнейшего сотрудничества.

Председатель комитета пригласил нового президента и исполнительного директора AJC с визитом в Азербайджан.