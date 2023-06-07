Провокация армян в Карабахе

Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Азербайджанской армии в Ходжавенде и Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, 7 июня с 13:35 до 19:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Ходжавендского и Шушинского районов.

Подразделения Азербайджанской армии приняли ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно приостановлены.