Провокация армян в Карабахе - обстрелены позиции ВС Азербайджана
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Азербайджанской армии в Ходжавенде и Шуше.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, 7 июня с 13:35 до 19:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Ходжавендского и Шушинского районов.
Подразделения Азербайджанской армии приняли ответные меры в указанных направлениях.
Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Шушинского районов.
В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно приостановлены.
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