https://news.day.az/politics/1617734.html Блинкен и Пашинян провели переговоры
Блинкен и Пашинян провели переговоры
Возможности заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в телефонном разговоре.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
Отмечается, что основной темой обсуждения явлалась региональная динамика на Южном Кавказе.
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