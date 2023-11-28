Блинкен и Пашинян провели переговоры

Возможности заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в телефонном разговоре.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Отмечается, что основной темой обсуждения явлалась региональная динамика на Южном Кавказе.

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